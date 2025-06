Rush finale del centrosinistra per il referendum Schlein | Meloni ci teme

Il rush finale del centrosinistra per il referendum segna una svolta cruciale nella politica italiana. Elly Schlein, con il suo dinamismo, mette alle corde Giorgia Meloni, evidenziando come l'unione di forze possa cambiare le sorti del paese. Questo momento si inserisce in un contesto più ampio di risveglio civico e partecipazione, dove ogni voto conta. Riuscirà il Pd a capitalizzare questo slancio? La tensione è palpabile!

AGI - Le amministrative, il referendum e le regionali: se l'allineamento di pianeti a cui pensa Elly Schlein dovesse verificarsi, Giorgia Meloni " farebbe bene a preoccuparsi ". La segretaria del Pd lo dice all'inizio della settimana che segna la volata finale verso una consultazione referendaria che per i vertici dem appare come la "battaglia della vita". E questo per almeno tre ragioni. La prima è senz'altro la "spallata" che un buon risultato alle urne rappresenterebbe per il governo. Schlein e il suo stato maggiore vedono crescere l'interesse dell'opinione pubblica sui cinque quesiti sui quali Pd, M5s e Avs chiedono cinque sì.

Lotta salvezza, è rush finale tra 6 squadre e occhio al rischio spareggio: i calendari a confronto - La lotta salvezza in Serie A si infiamma: sei squadre sono in corsa per evitare la retrocessione. Con i calendari a confronto, ogni partita diventa cruciale e il rischio di spareggio è concreto.

