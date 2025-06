Rush finale del centrosinistra per il referendum Schlein | Meloni ci teme

Il countdown per il referendum si infiamma, e il centrosinistra si prepara alla battaglia decisiva. Elly Schlein lancia il suo appello, mentre Giorgia Meloni si prepara a fronteggiare un’onda di cambiamento che potrebbe scuoterla profondamente. La sfida si gioca sul filo di una vittoria cruciale, che ha il potere di riscrivere gli equilibri politici italiani. Se l’allineamento di pianeti auspicato dai democratici dovesse verificarsi, niente sarà più come prima...

AGI - Le amministrative, il referendum e le regionali: se l'allineamento di pianeti a cui pensa Elly Schlein dovesse verificarsi, Giorgia Meloni " farebbe bene a preoccuparsi ". La segretaria del Pd lo dice all'inizio della settimana che segna la volata finale verso una consultazione referendaria che per i vertici dem appare come la "battaglia della vita". E questo per almeno tre ragioni. La prima è senz'altro la "spallata" che un buon risultato alle urne rappresenterebbe per il governo. Schlein e il suo stato maggiore vedono crescere l'interesse dell'opinione pubblica sui cinque quesiti sui quali Pd, M5s e Avs chiedono cinque sì. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Rush finale del centrosinistra per il referendum. Schlein: "Meloni ci teme"

Altre letture consigliate

Lotta salvezza, è rush finale tra 6 squadre e occhio al rischio spareggio: i calendari a confronto - La lotta salvezza in Serie A si infiamma: sei squadre sono in corsa per evitare la retrocessione. Con i calendari a confronto, ogni partita diventa cruciale e il rischio di spareggio è concreto.

Segui queste discussioni su X

Rush finale a Lamezia: sfida all'ultimo voto tra Murone e Lo Moro https://rainews.it/tgr/calabria/video/2025/06/lamezia-ballottaggio-lameziacomunali-lo-moro-murone-54e8d276-9003-452e-824c-27bfeeb99b8d.html?wt_mc=2.www.tw.rainews24…. Tweet live su X

? La Giornata Parlamentare del #4giugno ? Dopo le tensioni @GiorgiaMeloni e Macron tentano riavvicinamento ? Pd, M5S e Avs al rush finale per i #referendum. @ellyesse suona la carica ? È polemica sull’8x1000. Zuppi deluso https://tinyurl.com/ Tweet live su X

Italy's referendum: ‘Confronted with a wave of 'NO' votes, Renzi resigns’