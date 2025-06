Rugani convocato da Spalletti per Norvegia-Italia | chi giocherà in difesa ora è emergenza totale

L'emergenza difensiva dell'Italia si fa sempre più pressante: con il forfait di Gabbia, Spalletti punta su Rugani per affrontare la corazzata Norvegia. Una sfida cruciale non solo per i punti in palio, ma per testare la resilienza della Nazionale di fronte a un attacco temibile come quello di Haaland. Riuscirà l'Italia a trovare la chiave per fermarlo? La risposta ci riserverà sorprese entusiasmanti!

Dopo il forfait di Gabbia l'Italia è in piena emergenza in difesa in vista della partita contro la Norvegia: Spalletti ha gli uomini contati per arginare Haaland.

Rugani convocato in Nazionale! Il ct Spalletti chiama il difensore della Juventus per sostituire quell’infortunato: tutti i dettagli - È ufficiale: Daniele Rugani entra a far parte della Nazionale! Il CT Spalletti ha deciso di convocare il difensore della Juventus per coprire l'infortunio di un compagno.

+++ Vista l’indisponibilità di #Gabbia, infortunatosi nell'allenamento di ieri al polpaccio, al suo posto #Spalletti ha convocato Daniele #Rugani: il centrale di proprietà della #Juve si aggregherà al gruppo azzurro dopo pranzo. Resta out quindi Gianluca #Manci Tweet live su X

#Italia, #Gabbia lascia il ritiro per infortunio: convocato #Rugani Tweet live su X

Rugani convocato da Spalletti per Norvegia-Italia: chi giocherà in difesa, ora è emergenza totale

Italia, Gabbia ko: al suo posto Spalletti convoca Rugani

Rugani convocato nell'Italia: Spalletti sceglie lui al posto di Gabbia

