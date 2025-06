Rubato defibrillatore vicino alla farmacia la condanna sui social | Non si può giocare con la salute

Un defibrillatore rubato a Palma di Montechiaro? È inaccettabile! Questo furto non è solo un atto delinquenziale, ma un affronto alla salute della comunità. La notizia ha scatenato l'indignazione sui social, dove molti sottolineano quanto sia fondamentale proteggere questi dispositivi salvavita. In un'epoca in cui la solidarietà e la responsabilità sociale dovrebbero prevalere, questi episodi ci invitano a riflettere sull'importanza di tutelare ciò che è essenziale per la

Il defibrillatore che era stato collocato nella teca in via Turati, a Palma di Montechiaro davanti alla farmacia Miceli, è stato rubato. Si tratta del secondo episodio dopo il furto del primo defibrillatore che si trovava in piazza Matteotti. Il fatto ha scatenato l’ira sui social da parte dei. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Rubato defibrillatore vicino alla farmacia, la condanna sui social: “Non si può giocare con la salute”

