Ruba una borsa ai bagni Cira a Pesaro inseguito da ex calciatori Vis

In un'estate già calda, la spiaggia di Bagni Cira a Pesaro diventa teatro di un inseguimento degno di un film d'azione. Ex calciatori della Vis, Luca Bartocetti e Ale Rossi, si trasformano in eroi locali per fermare un giovane ladro in fuga. Questo episodio mette in luce un fenomeno crescente: i furti estivi che colpiscono i luoghi di svago. Ma chi proteggerà le nostre vacanze? La sicurezza è un tema sempre più attuale!

Pesaro, 4 giugno 2025 – La stagione dei furti (stavolta mancato) a bagni Cira, terminata l’anno scorso con diversi colpi, è iniziata quest’anno con uno spettacolare inseguimento in spiaggia, con gli ex calciatori della Vis Luca Bartocetti e Ale Rossi e il bagnino dello stabilimento a ricorrere a riva un ragazzo nordafricano tra i 17 e i 18 anni che però è stato più veloce di loro. “Non siamo riusciti a raggiungerlo, gridavamo alla gente di bloccarlo, ma tutti si scansavano”, raccontano i due ex calciatori biancorossi che almeno, assieme al bagnino, sono riusciti a sventare il colpo. Tutto ripreso dalle telecamere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ruba una borsa ai bagni Cira a Pesaro, inseguito da ex calciatori Vis

