Roxanne Perez e il complimento inaspettato da The Rock | Anche The Rock vede che sono una GOAT

Roxanne Perez sta vivendo un sogno che pochi possono immaginare: un complimento inaspettato da The Rock, che ha riconosciuto il suo talento dal vivo. Durante un'intervista, la giovane star WWE ha rivelato quanto sia stato emozionante ricevere l’attenzione di una leggenda come lui. Un momento che conferma ancora una volta il suo status di futura grande protagonista. E questa esperienza segna solo l'inizio di una carriera destinata a lasciare il segno nel mondo della lotta.

Roxanne Perez ha appena rivelato qualcosa che la maggior parte delle star WWE può solo sognare: The Rock ha guardato il suo match a NXT New Year’s Evil e le ha fatto i complimenti di persona nel backstage. Durante una recente intervista sul canale YouTube di Sports Illustrated, le è stato chiesto se avesse mai avuto occasione di incontrare The Rock. Non solo lo ha incontrato, ma ha anche ricevuto un riconoscimento diretto da parte del “Final Boss” durante uno degli speciali NXT più importanti dell’anno: “Eh sì, l’ho incontrato davvero. Era a uno show di NXT qualche mese fa. Ovviamente è molto impegnato, ma l’ho incrociato e gli ho detto ciao, e lui mi ha risposto. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Roxanne Perez e il complimento inaspettato da The Rock: “Anche The Rock vede che sono una GOAT”

