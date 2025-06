Rottamazione quater ottava rata entro il 9 giugno 2025

La Rottamazione quater si avvicina: l'ottava rata deve essere saldata entro il 9 giugno 2025. Un'importante opportunità per chi vuole sistemare le proprie finanze e liberarsi da debiti. Questo rinvio, grazie alla tolleranza normativa, segna un momento cruciale in un contesto di crescente attenzione alle politiche fiscali. Non perdere l'occasione di mettere ordine nei tuoi conti: il tempo scorre!

Conto alla rovescia per la Rottamazione quater: il pagamento dell’ ottava rata va effettuato entro lunedì 9 giugno. La scadenza originaria era in realtà fissata al 31 maggio, ma grazie alla tolleranza di cinque giorni concessa dalla normativa e al fatto che la data cadeva di sabato (seguita dalla festività del 2 giugno), il termine ultimo per versare senza perdere i benefici fiscali si sposta a lunedì 9 giugno 2025. Cosa succede se si salta una rata. Chi è in regola con i pagamenti delle prime sette rate e paga entro il 9 giugno resterà in regola e potrà proseguire con il piano agevolato. Se invece il pagamento è omesso, insufficiente o tardivo scatterà la decadenza dalla Rottamazione. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Rottamazione quater, ottava rata entro il 9 giugno 2025

Per mantenere i benefici della #RottamazioneQuater è necessario pagare la rata scaduta il 31/5 entro il 9/6, considerando i 5 giorni di tolleranza concessi dalla legge e i differimenti previsti nel caso di termini coincidenti con giorni festivi. https://rb.gy/cjzkr2 Tweet live su X

Il 31 maggio è scaduta la rata del piano di #DefinizioneAgevolata delle cartelle (Rottamazione-quater). Con i 5 giorni di tolleranza e i differimenti per termini coincidenti con giorni festivi, si può pagare fino al 9 giugno 2025. #Avanti Tweet live su X

