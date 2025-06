Rotondi si barrica in casa con il compagno morto da giorni | pompieri irrompono nell’abitazione

Un dramma inaspettato si è consumato a Rotondi, dove una donna ha scelto di barricarsi in casa con il corpo senza vita del suo compagno. Questo inquietante episodio riporta alla luce una questione sociale sempre più pressante: la solitudine e l’isolamento, fenomeni che coinvolgono molte persone, soprattutto in un periodo storico segnato dalla pandemia. La curiosità suscita il pensiero su come i legami umani possano, a volte, trasformarsi in ombre.

Momenti di paura nella giornata di ieri a Rotondi (Avellino), dove una donna si è chiusa nella propria abitazione insieme al corpo senza vita del compagno, deceduto da diversi giorni. L'episodio è avvenuto in piazza Vittorio Emanuele. A far scattare l'allarme sono stati alcuni vicini, preoccupati dal persistente cattivo odore proveniente dall'appartamento e dall'assenza prolungata.

Donna si barrica in casa con il corpo del compagno morto da giorni: dramma a Rotondi (Avellino)

