Rota Fai Cisl | prezzi minimi agricoli contro il caporalato

In un settore spesso segnato da sfruttamento e caporalato, la proposta di stabilire prezzi minimi agricoli, ispirati ai tassi antiusura bancari, rappresenta un passo innovativo verso la tutela dei lavoratori. Durante il Congresso nazionale della Fai-Cisl a Bologna, oltre 900 delegati si sono confrontati su soluzioni per un futuro pi√Ļ giusto e sostenibile. Questa misura potrebbe rivoluzionare le regole del settore, garantendo dignit√† e sicurezza ai lavoratori agricoli.

Bologna, 4 giu. (askanews) - Introdurre prezzi minimi anticaporalato, sul modello dei tassi antiusura bancari. E' la proposta per combattere caporalato e sfruttamento nel settore agricolo emersa dal Congresso nazionale della Fai-Cisl a Bologna, dove oltre 900 delegati discutono il futuro del lavoro agroalimentare. Questa misura - secondo il segretario generale Onofrio Rota - potrebbe riequilibrare una filiera dove su 100 euro di spesa per prodotti freschi, solo 7 euro arrivano effettivamente agli agricoltori come margine operativo. "Non √® un'innovazione particolare - spiega il segretario generale - funziona come per i tassi antiusura dove si prevede che le banche non possono fare prestiti fuori dai tassi ufficiali di interesse: noi diciamo che non si pu√≤ vendere un litro di latte all'azienda di trasformazione, alla grande distribuzione, al di sotto del costo industriale di produzione, perch√© quello comporterebbe sfruttamento, evasione fiscale, mancata remunerazione del capitale da parte dell'azienda che investe.