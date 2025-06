Rose Villain dice di non conoscerlo Shade le risponde con un freestyle infuocato | Dammi un secondo e sto co****ne t' annulla

In un clima di tensione e rivalità, Shade non si fa intimidire. Rose Villain ha messo in discussione la sua fama, ma il rapper torinese è pronto a rispondere con un freestyle infuocato che riaccende le luci su di lui. Tra rime taglienti e ritmi incalzanti, Shade rivendica il suo posto nel panorama musicale, dimostrando che ogni parola conta e nessuno può ignorarlo. Pronto a scoprire il suo messaggio?

Un freestyle infuocato per ribadire a Rose Villain e non solo a lei chi è. Al rapper torinese Shade non era andata giù l'uscita della cantante di "Fuorilegge" che durante la puntata del podcast "Est radio" sentendo la sua hit estiva "Bene ma non benissimo", tormentone del 2017, aveva prima. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Rose Villain dice di non conoscerlo, Shade le risponde con un freestyle infuocato: "Dammi un secondo e sto co****ne t'annulla"

