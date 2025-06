Rosario Capasso nuovo responsabile Enti Locali di Azione

Rosario Capasso, avvocato di Aversa, è il nuovo responsabile “Enti Locali” per la provincia di Caserta di Azione. Una scelta strategica che dimostra l’impegno del partito nel rafforzare il legame con il territorio. In un periodo in cui la politica locale gioca un ruolo cruciale nella gestione dei servizi e sostenibilità, le competenze di Capasso potrebbero rivelarsi fondamentali per affrontare le sfide quotidiane delle amministrazioni. Un cambio che promette innovazione!