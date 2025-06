Rosa Diletta Rossi al Festival On Air | Maria Corleone mi ha restituito fiducia in me stessa e autostima Claudio Amendola mi consigliò di non cedere alla vanità – Intervista

Rosa Diletta Rossi, star del festival On Air a Palermo, ha raccontato come il suo ruolo in "Maria Corleone" le abbia restituito autostima e fiducia. Un messaggio potente in un contesto dove la rappresentanza femminile nel cinema è sempre più cruciale. Claudio Amendola, con un consiglio saggio, la invita a non cedere alla vanità. Scopri i retroscena di un'attrice in ascesa e le sfide dell’industria cinematografica contemporanea!

Rosa Diletta Rossi è una delle grandi protagoniste femminili di On Air, il festival dedicato al cinema e alle serie tv diretto da Simona Gobbi, che si è appena concluso a Palermo. L’attrice ha incontrato la stampa presso la sala del Grand Hotel et Des Palmes, nel cuore pulsante del capoluogo siciliano. Noi di SuperGuidaTv abbiamo intervistato la protagonista di Maria Corleone. Ecco cosa ci ha raccontato. Rosa Diletta Rossi al Festival On Air: intervista alla protagonista di Maria Corleone. Grande successo della fiction “Maria Corleone”. Come hai vissuto sin dall’inizio, il rapporto con questo personaggio e soprattutto cosa ci dobbiamo aspettare? “Allora, diciamo che la seconda stagione di Maria Corleone e? da poco terminata su Canale 5, quindi per fortuna grande anticipazioni non ve ne posso fare perche? non so bene quale sara? il futuro di questa serie, speriamo il piu? lungo possibile. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Rosa Diletta Rossi al Festival On Air: “Maria Corleone mi ha restituito fiducia in me stessa e autostima. Claudio Amendola mi consigliò di non cedere alla vanità” – Intervista

