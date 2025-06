Rondinella con le stelle | quattro giorni di festa dedicata alla sport e non solo

Preparati a vivere quattro giorni indimenticabili! Dal 5 all'8 giugno, "La Rondinella con le Stelle" trasformerà il Circolo ricreativo di Pozzolatico in un palcoscenico di sport e intrattenimento. Con concerti, cabaret e talk ispiratori, questo evento celebra la comunità e il sano divertimento. Un'occasione imperdibile per immergersi in un'atmosfera festosa e scoprire talenti locali. Non perdere l'energia contagiosa di questa festa che unisce passione e

Dal 5 al 8 giugno, il Circolo ricreativo di Pozzolatico (via Imprunetana per Pozzolatico) ospita “La Rondinella con le Stelle”, una quattro giorni dedicata allo sport e non solo. L’evento inizierà alle 18 e sono previsti incontri, talk, spettacoli di cabaret, concerti e premiazioni. Tutte le sere. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - "Rondinella con le stelle": quattro giorni di festa dedicata alla sport e non solo

