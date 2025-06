Ronaldo non perdona | Germania battuta Portogallo in finale di Nations League

Una notte storica per il Portogallo: Ronaldo conquista la finale della Nations League, e con il suo gol decisivo raggiunge i 937 in carriera, scrivendo un capitolo indimenticabile. Dopo 40 anni, i Lusitani tornano vittoriosi in Germania, dimostrando che il loro campione non perdona mai e sa come fare la storia. La passione, il talento e la determinazione si fondono in questa emozionante vittoria che rester脿 impressa nel cuore degli appassionati.

Concei莽ao pareggia Wirtz, poi CR7 festeggia 220 presenze in nazionale segnando il gol della vittoria, il suo 937掳 in carriera. Prima vittoria portoghese in Germania dopo 40 anni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it 漏 Gazzetta.it - Ronaldo non perdona: Germania battuta, Portogallo in finale di Nations League

