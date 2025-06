Roma Woltemade pista in salita | ecco quanto chiede lo Stoccarda | ESCLUSIVO

La Roma è in fermento: la ricerca di un centravanti di spessore come Woltemade si fa sempre più intensa, ma il prezzo chiesto dallo Stoccarda cresce. Con Gasperini al timone, la squadra punta a un rinnovamento che segna una nuova era. La concorrenza sul bomber tedesco è alta e le decisioni devono essere rapide. Sarà lui il trascinatore per riportare i giallorossi ai vertici del calcio italiano? Restate sintonizzati!

Prosegue la ricerca di un centravanti da mettere a disposizione di Gasperini. C'è tanta concorrenza sul bomber della Nazionale tedesca e il prezzo sale Sta nascendo la nuova Roma. Dopo aver individuato in Gian Piero Gasperini l'allenatore giusto per raccogliere l'eredità di Ranieri, è tempo di concentrarsi sulle strategie di mercato. Tra gli obiettivi principali del direttore sportivo Ghisolfi, c'è quello di prendere un altro centravanti a prescindere dalla conferma o meno di Dovbyk in quel ruolo. Da Krstovic a Sargent passando per Lucca ed Emegha, tanti sono i profili già accostati ai giallorossi.

