Roma Woltemade non decolla | lo Stoccarda spara alto

Roma Woltemade non decolla, mentre lo Stoccarda punta in alto. Con la stagione conclusa, i giallorossi si preparano alla grande estate di calciomercato: dopo aver scelto Gian Piero Gasperini come nuovo allenatore, ora tocca rinforzare la rosa per mantenere l’ambizione di competere ai massimi livelli. L’obiettivo è quello di confermare i pilastri attuali e integrare innesti di qualità, pronti a fare la differenza nella prossima avventura.

La stagione si è conclusa e la Roma può quindi focalizzarsi sull'imminente sessione estiva di calciomercato. Dopo aver trovato un degno erede di Claudio Ranieri, con Gian Piero Gasperini che sarebbe pronto a firmare, i giallorossi dovranno puntellare la rosa. L'obiettivo è quello di confermare gli elementi cruciali, aggiungendo all'organico alcuni profili in grado di dare un contributo qualora ce ne fosse bisogno. Il focus del direttore tecnico Florent Ghisolfi andrebbe al reparto offensivo, più nello specifico alla caccia ad una punta. Eldor Shomurodov potrebbe partire per fare cassa ed il futuro di Artem Dovbyk risulterebbe appeso ad un filo sottile.

#Roma - Tra i bomber accostati ai giallorossi c'è il 23enne tedesco Nick #Woltemade. Ad oggi, non ci sono state mosse ufficiali con il suo entourage né con lo #Stoccarda che, visti i tanti club interessati, valuta il suo cartellino almeno 40 milioni di euro @calci Tweet live su X

In diretta, quando mi chiesero un coppia di attaccanti per la Roma del prossimo anno, in caso di cessione di Artem, feci due nomi: Thierno Barry e…Nick Woltemade. Un mio pupillo. Margini di crescita enormi. Per quanto mi riguarda, un enorme si! @OfficialAS Tweet live su X