Roma violentata e picchiata nell’auto in corsa sull’Aurelia | 4 arresti

Un episodio di violenza inaccettabile ha scosso la comunità di Santa Marinella: una donna è stata immobilizzata e aggredita all'interno di un'auto in corsa sulla via Aurelia. Quattro individui sono stati arrestati dai carabinieri, con accuse pesanti che segnano un tragico evento avvenuto nella notte tra il 10 e l’11 maggio 2025. Scopriamo insieme i dettagli di questa terribile vicenda e le conseguenze per i responsabili.

(Adnkronos) – Immobilizzata e violentata sui sedili posteriori di un'auto in corsa su via Aurelia. Quattro persone sono state arrestate dai carabinieri di Santa Marinella a seguito di gravi episodi avvenuti nella notte tra il 10 e l’11 maggio 2025. I soggetti, 3 in carcere e uno ai domiciliari sono gravemente indiziati dei reati di . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Una donna è stata sequestrata e violentata in un bar a Roma - Un episodio terribile che scuote Roma e solleva interrogativi sulla sicurezza nei luoghi pubblici. La violenza subita da questa donna nel Quartiere Africano, dopo un malore, è un campanello d'allarme per tutti noi.

