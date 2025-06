Roma Svilar interrompe le vacanze per trattare il rinnovo | cifre e dettagli

La Roma non è intenzionata a separarsi da Mile Svilar e il rinnovo del contratto diventa prioritario. Mentre il calciomercato si infiamma, il club vuole blindare un talento emergente che potrebbe diventare il futuro tra i pali. Rimanere competitivi richiede strategie chiare e Svilar è il perno su cui costruire. Scopri perché il suo rinnovo rappresenta non solo una scelta tecnica, ma anche una scommessa sul futuro giallorosso!

Premessa: la Roma non ha nessuna intenzione di vendere Mile Svilar. Ora, però, bisogna trovare un accordo per il rinnovo. Il portiere serbo è. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Calciomercato Roma - futuro di Svilar da definire: nuovo incontro atteso nelle prossime ore #ASRoma https://vocegiallorossa.it/primo-piano/calciomercato-roma-futuro-di-svilar-da-definire-nuovo-incontro-atteso-nelle-prossime-ore-268502… Tweet live su X

#Svilar-#Roma • Rinnovo in stand by, c’è distanza tra richiesta e offerta • Piace al #BayernMonaco e non solo • Se dovessero arrivare offerte intorno ai 50M verranno valutate #calciomercato Tweet live su X

Secondo msn.com: Premessa: la Roma non ha nessuna intenzione di vendere Mile Svilar. Ora, però, bisogna trovare un accordo per il rinnovo. Il portiere serbo è rientrato in queste.

Si legge su gianlucadimarzio.com: La Roma non ha ancora trovato l’accordo con Svilar per il rinnovo, ma il club giallorosso vuole tenerlo e c’è fiducia per il futuro La Roma lavora al rinnovo di Mile Svilar: il portiere è tra i ...

