Roma Svilar chiarisce sul rinnovo Incontro positivo presente anche Ranieri

L'estate a Roma si infiamma con notizie di mercato e strategie vincenti. Svilar chiarisce il suo futuro, mentre l’incontro positivo con Ranieri apre nuove prospettive per il progetto giallorosso. La dirigenza si prepara a investire con determinazione per rafforzare la squadra e puntare alla Champions League. Con un ambiente pronto a credere in un sogno più grande, la Roma si appresta a vivere una stagione all'insegna dell’ambizione e della rinascita, e il meglio deve ancora arrivare.

L’estate sta entrando sempre di più nel vivo e la Roma non vuole sbagliare la sessione di calciomercato. Dopo aver archiviato la qualificazione alla prossima Europa League, infatti, i giallorossi vogliono dar vita ad un progetto ambizioso, che porti la squadra a strappare il pass per la Champions League. Oltre a muoversi per alcuni acquisti in entrata, il direttore tecnico Florent Ghisolfi desidererebbe blindare quegli elementi che hanno dimostrato di essere cruciali per il club. Più nello specifico, il francese vorrebbe delineare la situazione legata alla porta, con il rinnovo di Mile Svilar che risulterebbe uno degli argomenti più delicati nella Capitale. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, Svilar chiarisce sul rinnovo. Incontro positivo, presente anche Ranieri

Altre letture consigliate

Svilar-Roma, ci siamo: accordo vicino per il rinnovo fino al 2030 - Mile Svilar e la Roma sono a un passo dal rinnovo del contratto fino al 2030. Sebbene non ci sia ancora un annuncio ufficiale, le trattative sono avanzate e ormai ai dettagli.

Segui queste discussioni su X

Calciomercato Roma: incontro chiarificatore con Svilar, presente Ranieri. Emersa volontà comune di trovare un'intesa [@DiMarzio] http://bit.ly/3SzkxMA #ASRoma Tweet live su X

? Calciomercato Roma - Svilar sul rinnovo: "Nei prossimi giorni sarà tutto più chiaro" #ASRoma https://vocegiallorossa.it/primo-piano/calciomercato-roma-svilar-sul-rinnovo-nei-prossimi-giorni-sara-tutto-piu-chiaro-268517… Tweet live su X