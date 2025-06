Roma | superare le regole stratificate per una Capitale efficiente

Roma merita una rinascita che la liberi dalle catene delle regole stratificate e degli interessi di parte. Solo sfidando e riformando le norme obsolete possiamo rendere questa capitale efficiente, moderna e al passo con i tempi. È il momento di riprendersi la libertà , di innovare e di costruire un futuro in cui Roma possa finalmente brillare come merita. Per farlo, bisogna avere il coraggio di cambiare, partendo proprio da qui.

"Il problema di Roma non è l'inefficienza ma sono una serie di regole stratificate a cui si è sovrapposta la difesa degli interessi costituiti per cui le cose non funzionano ed è difficile cambiare", "liberiamoci da troppi vincoli, riconquistiamoci la libertà " è "importante riformare le regole che ci ostacolano", bisogna "rivedere le vecchie regole che ci frenano", avverte Francesco Gaetano Caltagirone aprendo "L'Italia si trasforma - Una sfida Capitale ", evento organizzato dal Messaggero "sul ruolo della Capitale nelle trasformazioni mondiali". "E' sotto gli occhi di tutti che Roma, caricata da una serie di eventi importanti, prima di tutto il Giubileo, poi la morte e la nomina del nuovo Papa, gli eventi sportivi, il tennis, il Giro d'Italia, Piazza di Siena, ha funzionato molto bene.

