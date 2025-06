Roma Sorrentino su Dybala | Con Gasperini può fare ancora meglio

Roma Sorrentino su Dybala: un autentico simbolo di rinascita! Con Gasperini in arrivo, la squadra potrebbe raggiungere vette ancora più alte. La nuova era giallorossa sta per decollare, puntando a conquistare la Champions League e scrivere pagine indimenticabili. La sinergia tra talento e strategia si prepara a rivoluzionare il nostro modo di vivere il calcio. È il momento di credere nel sogno e di essere protagonisti di questa avventura entusiasmante.

Una nuova era sta per cominciare in casa Roma. Reduci dalla qualificazione alla prossima Europa League, infatti, i giallorossi hanno inserito il primo tassello di un progetto ambizioso, per tornare a disputare la Champions League. Gian Piero Gasperini dovrebbe firmare in questa settimana il contratto che lo legherà al club, dopo 9 anni di successi e traguardi sorprendenti con l’Atalanta. Una scelta che stuzzica e non poco, con il coach di Grugliasco che vuole dimostrare di poter incidere con il suo credo calcistico anche in una delle piazze più altisonanti del nostro calcio. Il tecnico 67enne dovrà capire chi farà parte del suo scacchiere, con il focus che va al reparto offensivo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it