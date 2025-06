Roma si finge un turista e rapina una farmacia

Un episodio inquietante scuote Roma: un uomo, travestito da turista, ha messo a segno una rapina in una farmacia con audacia e spavalderia. Con il casco calato sulla testa e frasi sconnesse in inglese, ha seminato il panico tra le commesse, prima di fuggire con l'incasso. Ma la Polizia è riuscita a fermarlo, svelando così un insospettabile protagonista di questo singolare crimine. Scopriamo insieme i dettagli di questa storia!

Roma, 4 giugno 2025- Ha parcheggiato il suo scooter in via Collatina e, col casco ancora indossato, è entrato in una farmacia fingendosi un turista ed abbozzando frasi senza senso in inglese. Poi, ha minacciato le commesse e ha messo a segno l’incasso. L’uomo, identificato per un quarantaseienne di origini pugliesi, è stato fermato dalla Polizia di Stato. È accaduto nel primo pomeriggio, nella zona di grotta di Gregna. Il sedicente turista avrebbe, fin da subito, puntato la cassa più vicina, rovistando tra i cassetti alla ricerca del denaro. Poi, non pago del risultato ottenuto, dimenticando per un attimo la sua “copertura”, ha iniziato a minacciare in perfetto italiano le farmaciste per farsi consegnare l’incasso. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it