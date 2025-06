Roma ruba un portafogli ad una signora a passeggio con la figlia

Un gesto di coraggio e senso civico ha smascherato un furto sulla vivace via Tuscolana. Due giovani agenti della Polizia Locale, fuori servizio ma attentive, hanno assistito a un atto disdicevole e hanno prontamente agito per fermare il ladro. Questa vicenda dimostra come il coraggio e la vigilanza possano fare la differenza, garantendo sicurezza e giustizia nelle strade di Roma. La città può contare su uomini e donne pronti a difendere i cittadini in ogni momento.

Roma, 4 giugno 2025- Erano fuori servizio le due agenti, di recente nomina, della Polizia Locale di Roma Capitale, che hanno assistito al furto di un portafogli ai danni di una donna italiana di 41 anni, a passeggio con la figlia minore sulla via Tuscolana. Inseguito e poi fermato all’interno di un’attivitĂ commerciale in via Licinio Stolone, il ladro, un cittadino georgiano di 31 anni, è stato subito bloccato dalle due operanti, appartenenti al I Gruppo Centro. Richiesto il supporto dei colleghi del VII Gruppo Tuscolano, l’uomo è stato condotto presso gli uffici della vicina sede di piazza di CinecittĂ dove, al termine degli accertamenti di rito, è stato denunciato, mentre la refurtiva è stata recuperata e riconsegnata alla legittima proprietaria. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Scopri altri approfondimenti

“Non te lo levi er vizio de ruba”: orologi e tangenti, così Mister Asfalto si prendeva le strade di Roma - L'articolo esplora il sistema corrotto di Mirko Pellegrini, conosciuto come 'Mister Asfalto', che ha controllato il mercato degli appalti stradali a Roma.

Segui queste discussioni su X

Distrugge con un muletto la parete del negozio e ruba i soldi in cassa: fermato https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/06/03/news/montecompatri_furto_norcineria-424644990/?rss&ref=twhl… Tweet live su X

Aggredisce turista in piazza Vittorio e gli ruba il cellulare, arrestato https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/05/29/news/aggredisce_turista_in_piazza_vittorio_ruba_il_cellulare-424636440/?rss&ref=twhl… Tweet live su X