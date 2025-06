Roma rapina in una farmacia | le immagini delle telecamere di sorveglianza

Roma sotto shock per una rapina audace in una farmacia di via Collatina. Il sospettato, un uomo di 40 anni con origini pugliesi, ha messo a segno il colpo in modo sorprendente, fingendosi un turista e minacciando il personale. Le immagini delle telecamere hanno catturato ogni dettaglio, facilitando il rapido intervento della Polizia di Stato. Ma cosa si nasconde dietro questa azione? Scopriamo insieme come è andata a finire questa vicenda inquietante.

Ha parcheggiato il suo scooter in via Collatina e, col casco ancora indossato, è entrato in una farmacia fingendosi un turista ed abbozzando frasi senza senso in inglese. Poi, ha minacciato le commesse e ha messo a segno l’incasso. L’uomo, identificato come un quarantaseienne di origini pugliesi, è stato fermato dalla Polizia di Stato. È accaduto nel primo pomeriggio, nella zona di grotta di Gregna a Roma. Il sedicente turista avrebbe, fin da subito, puntato la cassa più vicina, rovistando tra i cassetti alla ricerca del denaro. Sottratti alla cassa 650 euro, è scappato via a bordo del suo scooter. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Roma, rapina in una farmacia: le immagini delle telecamere di sorveglianza

