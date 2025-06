Roma modifiche alla circolazione tra Tiburtina e Ostiense

Attenzione a tutti i viaggiatori! Nei fine settimana del 14-15, 21-22 e 28-29 giugno, la circolazione ferroviaria tra Roma Tiburtina e Roma Ostiense subirà importanti modifiche. Rete Ferroviaria Italiana è al lavoro per rendere il vostro viaggio ancora più comodo con la nuova fermata di Pigneto. Scoprite come questi lavori influenzeranno il vostro percorso e preparatevi a un'estate di novità e miglioramenti!

Roma, 4 giugno 2025- Nei fine settimana del 14 – 15, 21 – 22 e 28 – 29 giugno la circolazione ferroviaria subirà modifiche tra Roma Tiburtina e Roma Ostiense per consentire a Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) di svolgere le attività necessarie alla realizzazione della fermata di Pigneto. I lavori comporteranno modifiche alla circolazione per i treni del Regionale delle linee FL1 Orte – Fiumicino Aeroporto (i treni saranno limitatioriginari a Roma Tiburtina e Roma Ostiense) e FL3 Roma – CesanoViterbo (i treni saranno limitatioriginari a Roma Ostiense). Il servizio Leonardo express daper Fiumicino Aeroporto sarà regolare. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

