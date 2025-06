Roma | manutenzione straordinaria alla Fontana di Trevi chiusura fino al 6 giugno

La Fontana di Trevi, simbolo eterno di Roma e meta di milioni di turisti ogni anno, si prepara a un restyling imperdibile. Fino al 6 giugno, la storica fontana sarà chiusa per lavori di impermeabilizzazione, parte del progetto Pnrr – Caput Mundi. Un intervento necessario non solo per preservare la sua bellezza, ma anche per rinforzare il patrimonio culturale italiano in un momento in cui il turismo riprende vigore.

Intervento per l'impermeabilizzazione definitiva della vasca nell'ambito del progetto Pnrr – Caput Mundi. ROMA – La Fontana di Trevi resterĂ chiusa al pubblico fino a venerdì 6 giugno per consentire un intervento di manutenzione straordinaria. Le attivitĂ , organizzate dalla Sovrintendenza Capitolina, riguardano l'impermeabilizzazione definitiva della vasca, parte del programma Pnrr – Caput Mundi completato a dicembre 2024. Durante i tre giorni di lavori verranno verificate le condizioni generali del monumento e dell'impermeabilizzazione di alcune aree della vasca. Acea provvederĂ alla pulizia preliminare per favorire l'asciugatura delle superfici, seguita da eventuali operazioni di stabilizzazione dei materiali.

