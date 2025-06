Roma l’ex Rosi | Gasperini animale da campo ha stravolto il calcio negli ultimi anni

Roma, l’ex Rosi e Gasperini: due anime del calcio che si intrecciano. L’ex difensore giallorosso rivela i segreti di un allenatore che ha rivoluzionato il modo di giocare, portando passione e imprevedibilità in campo. Con le aspettative alle stelle e il cuore palpitante, i tifosi sognano un nuovo capitolo di gloria. La Roma si prepara a scrivere un'altra pagina emozionante della sua storia.

Intervenuto ai microfoni di Radio Romanista, l’ex giocatore della Roma Aleandro Rosi ha parlato di Gian Piero Gasperini, avendolo avuto come tecnico ai tempi del Genoa. Queste le sue parole: “Partiamo da tante aspettative, Ranieri ha creato tanta attesa. Ancora non c’è l’ufficialità, ma stiamo tutti aspettando questa fumata bianca. Sono contento, è un condottiero. Un animale da campo, o lo ami o lo odi. Non ha mezze misure, spero gli venga dato il tempo per dimostrare il suo valore, speriamo il progetto vada in porto”. Riguardo il rapporto con la piazza: “Mi spaventa? Forse si. Roma non è facile, si vuole tutto e subito. 🔗 Leggi su Sololaroma.it