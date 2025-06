Roma il ct della Serbia attacca Svilar | A un certo punto ha detto che non dovevamo convocarlo

Mile Svilar, miglior portiere della Serie A 2024/2025, sta vivendo un momento d'oro con la Roma, ma la sua esclusione dalla nazionale serba solleva interrogativi. Il CT della Serbia ha recentemente messo in discussione la sua convocazione, mentre Svilar ambisce a rappresentare l'Italia. Questa situazione mette in luce una tendenza crescente nel calcio: i talenti scelgono di navigare tra le nazionalitĂ per esprimere al meglio il loro potenziale. Chi avrĂ la meglio in questo confronto?

Mile Svilar è stato premiato come miglior portiere della Serie A 20242025 ed è diventato un punto fermo della Roma. Il portiere classe ’99, al centro di una complicata trattativa per il rinnovo, non gioca però in nazionale. Infatti, l’estremo difensore può essere convocato solo dalla Serbia, ma avrebbe espresso il desiderio di vestire la maglia del Belgio, anche se al momento le regole Fifa lo tengono bloccato. Dal ritiro della nazionale serba, il ct Stojkovic ha spiegato la situazione. Stojkovic: “Forse la fidanzata non è interessata alla Serbia”. In conferenza stampa, a pochi giorni dalla sfida con l’Albania, Stojkovic ha chiarito la posizione di Svilar e la decisione dietro le mancate convocazioni: “ Forse il pubblico non è ben informato e ha bisogno di sapere la veritĂ , in modo che non ci siano voci. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, il ct della Serbia attacca Svilar: “A un certo punto, ha detto che non dovevamo convocarlo”

