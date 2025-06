Roma i bambini intossicati dal cloro in piscina | Non respiravamo più

Preoccupazione a Roma dopo l'incidente in piscina che ha intossicato quattro fratellini e un’amica. La paura di non respirare più si è trasformata in un incubo per le famiglie coinvolte. Un bambino è ora in terapia intensiva, con il rischio di danni neurologici permanenti. Questo tragico evento accende i riflettori sulla sicurezza degli impianti sportivi e sull'importanza di monitorare l'uso di sostanze chimiche. La salute dei più piccoli deve sempre venire prima!

Paura per quattro fratellini e un’amica. Sequestrato il centro. Uno dei piccoli è in terapia intensiva: rischia danni neurologici. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Roma, i bambini intossicati dal cloro in piscina: “Non respiravamo più”

Bimbi intossicati a Roma, il gestore della piscina: «Per alcuni minuti è uscito solo acido»

Da ilmessaggero.it: «Sono costernato, è stato un incidente», Christian Scalzo, risponde così in merito a quanto accaduto nella piscina dell’impianto “Imperium ...