Roma ha un attacco epilettico in tribunale | 19enne salvata da due agenti

Roma, 4 giugno 2025- È accaduto tutto in un attimo, un'istante che, se non fosse stato per Francesco e Federico, le sarebbe costato la vita. È la storia di Valentina, una ragazza di 19 anni salvata da due agenti della Polizia di Stato in servizio presso il Commissariato Palazzo di Giustizia. La ragazza era in tribunale, a Piazzale Clodio, in compagnia del papà quando, in una frazione di secondo, si è accasciata a terra. Il suo colorito cianotico, il corpo irrigidito e le evidenti difficoltà respiratorie non lasciavano dubbi sul fatto che stesse avendo un attacco epilettico. La richiesta disperata di aiuto del padre ha catturato l'attenzione di Francesco e Federico, che si sono precipitati nel punto esatto in cui era caduta.