Roma Ghisolfi blinda Svilar | È il nostro futuro

La Roma non lascia spazio all'incertezza: Ghisolfi blinda Mile Svilar, sottolineando che il giovane portiere rappresenta il futuro del club. In un calcio sempre più attento ai giovani talenti, la scelta di investire su Svilar è strategica e rispecchia un trend crescente nel mondo sportivo: puntare su prospetti di valore per costruire squadre competitive. Un segnale chiaro per tutti: l'ambizione giallorossa passa dai propri talenti.

La Roma alza la voce e mette i paletti. Dopo settimane di indiscrezioni, rilanci e smentite, è Florent Ghisolfi a fare chiarezza sul caso Mile Svilar, il portiere che si è preso la scena nella stagione appena conclusa e che ora è al centro di una trattativa complicata per il rinnovo. “ Come ho sempre detto, lui è il nostro futuro. Ha ancora due anni di contratto, ma vogliamo rinnovare perché se lo merita: Mile ha disputato una grande stagione ed è diventato un giocatore importante del club”, ha spiegato il direttore sportivo al Corriere dello Sport, tracciando una linea chiara: la Roma vuole rinnovare con Svilar, non perché costretta, ma perché se lo è guadagnato sul campo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, Ghisolfi blinda Svilar: “È il nostro futuro”

Altri articoli sullo stesso argomento

Roma, nuovo allenatore e rinnovo Svilar: doppio annuncio di Ghisolfi - In un importante prepartita, Florent Ghisolfi, Direttore tecnico della Roma, ha rivelato dettagli sul nuovo allenatore e il rinnovo di Svilar.

Segui queste discussioni su X

Trovato l'accordo tra #ASRoma e #Benfica per la cessione di Samuel #Dahl: Rui Costa e Ghisolfi hanno chiuso oggi pomeriggio l'intesa a 11 milioni (il diritto di riscatto era di 8+2), con i giallorossi che conservano anche il 40% di rivendita @tempoweb #Calcio Tweet live su X

Calciomercato Roma - Ghisolfi a Casa Milan per parlare dello scambio Abraham-Saelemaekers e non solo #ASRoma #Calcomercato https://vocegiallorossa.it/primo-piano/calciomercato-roma-ghisolfi-a-casa-milan-per-parlare-dello-scambio-abraham-saele Tweet live su X

Roma in pressing su #Fabregas. Paredes resta: “Ci vediamo l’anno prossimo”. Ghisolfi a Milano per l’affare Saelemaekers ??https://romanews.eu/roma-in-pressing-su-fabregas-paredes-resta-ci-vediamo-lanno-prossimo-ghisolfi-a-milano-per-laffare-saelema Tweet live su X

Altre fonti ne stanno dando notizia

Calciomercato Roma, Ghisolfi blinda Svilar: “È il nostro futuro”

corrieredellosport.it scrive: Il direttore sportivo chiarisce al Corriere dello Sport la posizione del club giallorosso, aspettando il rinnovo: "Vogliamo accontentarlo perché lui per noi è importante" ...

Pagina 1 | Calciomercato Roma, Ghisolfi blinda Svilar: “È il nostro futuro”

Da corrieredellosport.it: Il direttore sportivo chiarisce al Corriere dello Sport la posizione del club giallorosso, aspettando il rinnovo: "Vogliamo accontentarlo perché lui per noi è importante" ...

Ghisolfi chiarisce: “Svilar è il nostro futuro, vogliamo rinnovare”

Come scrive msn.com: Il direttore sportivo sottolinea la posizione della Roma: "Ha ancora due anni di contratto, ma vogliamo accontentarlo perché lui per noi è importante".. La trattativa va avanti ma a Trigoria non c'è f ...