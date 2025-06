Roma Gasperini è arrivato in città | attesa per l'annuncio

Gian Piero Gasperini è sbarcato a Roma e l'attesa per il suo annuncio ufficiale cresce. Dopo un'era memorabile all'Atalanta, il tecnico porta con sé una filosofia di gioco innovativa che potrebbe rivoluzionare la squadra giallorossa. In un contesto calcistico in continua evoluzione, Gasperini rappresenta un cambio di passo intrigante. La città è pronta a scoprire se il suo talento saprà riportare la Roma ai vertici del calcio italiano!

Gian Piero Gasperini sarà il nuovo allenatore della Roma. L`allenatore di Grugliasco, dopo aver detto addio all`Atalanta chiudendo un ciclo iniziato. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

