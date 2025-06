Roma Fontana della Barcaccia imbrattata | ‘ecologisti’ assolti

Roma, la Fontana della Barcaccia torna a splendere dopo l’assoluzione degli attivisti di Ultima Generazione. L’eco-attivismo prende piede, sollevando interrogativi su come bilanciare la protezione del patrimonio culturale e la lotta per il clima. È un momento cruciale, dove arte e ambiente si intrecciano: quali saranno le conseguenze per il futuro delle nostre città? Una scelta audace che invita alla riflessione e al dibattito.

Sono stati assolti gli attivisti di Ultima generazione che il primo aprile del 2023 imbrattarono con il carbone vegetale la Fontana della Barcaccia,. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Roma, Fontana della Barcaccia imbrattata: ‘ecologisti’ assolti

