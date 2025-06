Roma fai attenzione | Napoli su Beukema offerta del Bournemouth per Lukumì

La Roma è pronta a scrivere un nuovo capitolo della sua storia con l'arrivo di Gasperini. La scelta del tecnico, segno di una strategia chiara e ambiziosa, punta a riportare la squadra in Champions League. Intanto, il Napoli si muove sul mercato: attenzione a Beukema e all'offerta del Bournemouth per Lukumì. In un calcio sempre più competitivo, ogni mossa conta. Riuscirà la Roma a sorprendere tutti?

Scegliere il prossimo allenatore era il primo passo, e da questo punto di vista Gasperini non può che essere un segnale forte e chiaro di quella voglia di dare continuità al lavoro di Ranieri. Il tecnico, atterrato oggi a Roma, avrà il compito di riportare il club in quella benedetto Champions League che manca ormai da troppo tempo, e molto passerà da un calciomercato limitato ma comunque importante. Se a centrocampo il nome nuovo è quello di Mijnans, c'è una difesa che da rimpolpare senza se e senza ma, con Lukumì e Beukema osservati speciali. Due colonne portanti del sorprendente Bologna di quest'anno che hanno mercato, dopo l'ennesima stagione ad ottimo livello, e la Roma deve fare attenzione: andando per ordine c'è anzitutto un Beukema corteggiato dal Napoli, che avrebbe già preso contatto con l'entourage del giocatore per sondare la sua volontà.

Attenzione Roma, sta per scoppiare il caso Svilar: cosa c’è dietro – ESCLUSIVA - Attenzione, Roma! Stiamo per assistere a un colpo di scena: il giovane portiere Mile Svilar, amato dai tifosi, potrebbe trovarsi al centro di un vero e proprio caso.

