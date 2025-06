Roma ecco Gasperini | il suo arrivo a Fiumicino

Gian Piero Gasperini è atterrato a Roma, pronto a scrivere una nuova pagina nel calcio italiano! Dopo aver assistito al Roland Garros, l'allenatore si prepara a unirsi alla AS Roma, proprio in un momento in cui il club cerca di rilanciare la propria storia sportiva. Un arrivo che potrebbe segnare l'inizio di una rivoluzione in campo. Non perdere di vista le prossime mosse: il futuro giallorosso potrebbe riservare sorprese entusiasmanti!

Gian Piero Gasperini è sbarcato a Roma. L’allenatore è arrivato in tarda mattinata all’aeroporto di Fiumicino, con un volo proveniente da Parigi (dove aveva assistito al Roland Garros), e prenderà parte al ricevimento per il matrimonio di Gianluca Scamacca e nei prossimi giorni firmerà il contratto con la Roma. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Roma, ecco Gasperini: il suo arrivo a Fiumicino

Gasperini alla Roma, 48 ore per decidere: si inserisce la Juventus? - In attesa di 48 ore decisive, Gasperini si fa largo come candidato per la panchina della Roma, mentre la Juventus osserva attentamente la situazione.

La #Roma come #Gasperini la comanda Gian Piero a Trigoria tra oggi e domani. Raduno a inizio luglio, con #Dybala, poi si torna in Inghilterra

Gasperini, missione staff: via alla trattativa per strappare i preparatori atletici all'Atalanta

Gasperini a Roma: l'arrivo in città e il programma della giornata. Oggi sarà presente al matrimonio di Scamacca

Gian Piero Gasperini è pronto per iniziare la sua avventura alla Roma. Il tecnico è arrivato questa mattina da Parigi dove era per vedere il Roland Garros

Roma, Gasperini è arrivato in città: attesa per l'annuncio

Gian Piero Gasperini sarà il nuovo allenatore della Roma. L`allenatore di Grugliasco, dopo aver detto addio all`Atalanta chiudendo un ciclo iniziato nel lontano.

VIDEO - Gasperini è a Roma: il tecnico è arrivato a Fiumicino

L'ufficialità del post Ranieri è sempre più vicina: l'allenatore ex Atalanta è arrivato oggi nella Capitale. Cresce l'attesa per l'annuncio