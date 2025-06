Roma cosa ci fa uno scatolone di vetro e metallo in Piazza di Spagna?

Piazza di Spagna si trasforma in un palcoscenico artistico: uno scatolone di vetro e metallo cattura l'attenzione, richiamando il legame tra passato e presente. Questo intervento non è solo un'opera d'arte, ma un invito a riscoprire la bellezza di Roma, mentre i versi di Pavese riecheggiano nel cuore della città . In un'epoca in cui l'arte urbana sta riscuotendo sempre più successo, preparati a vivere un'esperienza unica!

.S’aprirĂ quella strada, le pietre canteranno, il cuore batterĂ sussultando come l’acqua nelle fontane – sarĂ questa la voce che salirĂ le tue scale. Così la poesia di Cesare Pavese “Passerò per Piazza di Spagna” del 28 marzo 1950. Un luogo rimasto magico, nonostante il quotidiano assalto di turisti che accorrono per immortalarsi davanti alla scalinata che scende da TrinitĂ dei Monti e alla fontana della Barcaccia. Ora nella piazza storica e plurivincolata, proprio accanto all’infilata di palme, è atterrata una struttura di metallo e vetro di circa 38 metri quadrati, alta piĂą di tre metri. Si tratta di un “P-stop”, Punti di Informazione Turistica, posizionato sopra dei gabinetti pubblici sotterranei giĂ presenti nella piazza da anni, funzionanti e presidiati, a cui si accedeva con una scala coperta da una leggera tettoia trasparente e con un ascensore per chi non poteva fare le scale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Roma, cosa ci fa uno scatolone di vetro e metallo in Piazza di Spagna?

