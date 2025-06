Roma contestata a La Sapienza la rettrice dell' Università di Haifa

A Roma, l’Università La Sapienza si trova al centro di un’accesa contestazione: studenti e cittadini protestano contro la scelta di invitare Mona Maroun, rettrice dell'Università di Haifa, per una conferenza sulla violenza di genere. La polemica esplode, divampando tra accuse e accuse di silenzio su questioni controversie. Un dibattito acceso che mette in discussione non solo le scelte accademiche, ma anche i valori e le responsabilità di un’intera istituzione.

Proteste all'Università La Sapienza di Roma contro la scelta dell’ateneo di organizzare una due giorni sul tema della violenza di genere, dei diritti delle donne, invitando tra gli altri anche la rettrice dell’Universita di Haifa, in Israele, Mona Maroun. “Lo Stato di Israele sta portando avanti un femminicidio di massa - denunciano gli studenti appartenenti all’organizzazione Cambiare Rotta - E' una vergogna che questa Università non prenda il coraggio di condannare questo genocidio dopo due anni". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Roma, contestata a La Sapienza la rettrice dell'Università di Haifa

