Roma città aperta il film manifesto del Neorealismo compie 80 anni e festeggia con Il Cinema in Piazza

Roma celebra un'icona rivoluzionaria: "Roma città aperta" compie 80 anni e lo fa con una serata speciale in piazza. Il film, manifesto del neorealismo, ha segnato un'epoca e continua a ispirare generazioni di cinefili. Mercoledì 4 giugno, la città si trasforma in un grande schermo all'aperto, rivivendo le emozioni di questo capolavoro senza tempo. Preparatevi a un viaggio nel cuore della storia, perché questa serata sarà un omaggio che non dimenticherete.

Per celebrarne i primi 80 anni, la manifestazione romana Il Cinema in Piazza dedica la serata di mercoledì 4 giugno al capolavoro di Roberto Rossellini Un appuntamento molto speciale, in questo mercoledì 4 giugno, con Il cinema in piazza, la manifestazione che festeggia i primi 80 anni di Roma città aperta, il capolavoro di Roberto Rossellini considerato il manifesto del Neorealismo. Il dibattito su Roma Città Aperta e la proiezione: a che ora e dove A celebrare lo speciale compleanno del film, stasera alle 21:15, nella cornice di piazza San Cosimato a Roma, nell'anniversario della liberazione della Capitale dai nazi-fascisti nel 1944, ci saranno la regista Susanna Nicchiarelli, gli architetti Maria Claudia Clemente, Francesco Isidori, Roberto Pantaleoni, e il nostro Damiano Panattoni, moderatore dell'evento. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Roma città aperta, il film manifesto del Neorealismo compie 80 anni e festeggia con Il Cinema in Piazza

