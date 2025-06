Roma Città Aperta festeggia 80 anni al Cinema in Piazza

Il 4 giugno, Roma Città Aperta festeggia i suoi 80 anni in una serata di cinema all'aperto a San Cosimato. Questo capolavoro di Roberto Rossellini non è solo un film: è un simbolo di rinascita e resistenza, in perfetta sintonia con il nostro tempo. In un’epoca in cui la memoria storica è fondamentale, riscoprire il Neorealismo diventa un atto di amore verso la libertà. Non perdere questa celebrazione!

Compie 80 anni Roma Città Aperta, il capolavoro di Roberto Rossellini considerato l'iniziatore del Neorealismo, e li festeggerà a San Cosimato per Il Cinema in Piazza della Fondazione Piccolo America, mercoledì 4 giugno, nell'anniversario della liberazione della Capitale dai nazi-fascisti nel.

