Roma | bambino in coma dopo bagno in piscina proprietario indagato per lesioni colpose

A Roma, la tragedia di un bambino in coma dopo un bagno in piscina accende i riflettori sulla sicurezza delle strutture ricreative. Cinque piccoli sono stati colpiti da un malore, evidenziando un problema allarmante: la scarsa manutenzione e purificazione dell'acqua. Mentre il proprietario è indagato per lesioni colpose, questo episodio ci invita a riflettere sull'importanza di garantire ambienti sicuri per i nostri figli. Non sottovalutiamo la salute!

A Roma 5 bambini si sono sentiti male a causa di un bagno in piscina, probabilmente l'acqua non era adeguatamente purificata. Al Corriere della Sera il padre dei 4 fratelli ha raccontato quegli attimi di paura e come sta ora suo figlio che è in terapia intensiva. Adesso Christian Scalzo, proprietario degli impianti, è indagato. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Roma: bambino in coma dopo bagno in piscina, proprietario indagato per lesioni colpose

In occasione della Giornata nazionale del ma di testa al Bambino Gesù di Roma gli screening gratuiti per i piccoli pazienti - In occasione della Giornata Nazionale del Mal di Testa, l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma offre screening gratuiti per i piccoli pazienti.

