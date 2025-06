Roma attacco sotto esame | Krstovic piace ma tutto passa da Dovbyk e Abraham

La Roma si prepara a rinforzare il suo attacco e le voci su Krstovic si fanno sempre più insistenti. Ma tutto ruota attorno a due nomi chiave: Dovbyk e Abraham. In un mercato che sta conoscendo un’accelerazione grazie a operazioni strategiche, la scelta dei giusti attaccanti sarà cruciale per il futuro giallorosso. Sarà l’ennesimo colpo da maestro di Gasperini? La curiosità cresce!

La Roma inizia a muovere i primi passi sul mercato, dopo aver incassato i primi milioni dalla cessione di Le Fée al Sunderland. E tra le priorità della nuova gestione tecnica, guidata da Gian Piero Gasperini, c’è l’analisi del reparto offensivo. I gol non bastano mai, ma il nodo è capire con chi ripartire. Al momento, il club giallorosso ha due punte centrali di peso: Artem Dovbyk, arrivato l’estate scorsa per oltre 30 milioni dal Girona, e Tammy Abraham, reduce da una stagione travagliata in prestito al Milan. Come riportato da Il Romanista, Gasperini li osserverà da vicino durante la preparazione: vuole capire chi può interpretare meglio il suo calcio verticale, dinamico e intenso. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, attacco sotto esame: Krstovic piace, ma tutto passa da Dovbyk e Abraham

