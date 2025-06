Roland Garros Sinner vola in semifinale | Djokovic-Zverev? La guarderò… poco

Un'altra giornata epica nel mondo del tennis: Jannik Sinner si impone rapidamente al Roland Garros, svelando il suo talento e la determinazione. Con un punteggio che lascia senza fiato, l'azzurro vola in semifinale e ora si prepara a sfidare il vincente tra Djokovic e Zverev. La tensione è alle stelle: quale sarà il prossimo capitolo di questa appassionante avventura? Restate sintonizzati, perché il meglio deve ancora arrivare.

(Adnkronos) – Jannik Sinner vola in semifinale al Roland Garros. L'azzurro liquida la pratica in un'ora e 49 minuti, con il punteggio di 6-1 7-5 6-0, e adesso sfiderà il vincente del match tra Djokovic e Zverev, in programma in serata. "Che match è stato? Ci siamo già affrontati – ha spiegato Jannik a fine . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com