Roland Garros | Sinner stende Bublik in tre set Con Musetti due italiani in semifinale dopo 65 anni

Il sogno italiano a Roland Garros si avvera: Sinner e Musetti volano in semifinale, un traguardo storico dopo 65 anni. Mentre Sinner, senza sosta, conferma il suo straordinario talento battendo Bublik in tre set, Musetti dimostra di essere una promessa ormai reale. Due italiani in cima al torneo, un risultato che riempie di orgoglio e promette emozioni ancora più grandi. L’epopea del tennis italiano continua, e il meglio deve ancora arrivare.

Sinner non si ferma e come l'anno scorso raggiunge di nuovo la semifinale del Roland Garros. L'azzurro n. 1 del mondo ha travolto in tre set il kazako Alexander Bublik, che è entrato in partita solo nel secondo set vincendo 5 game L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Roland Garros: Sinner stende Bublik in tre set. Con Musetti, due italiani in semifinale dopo 65 anni

Dopo un’ora e 49 minuti di gioco, arriva il match point che consente a Sinner di approdare in semifinale al Roland Garros Ora affronterà uno tra Djokovic e Zverev #Tennis #RolandGarros #Sinner Tweet live su X

ROLAND GARROS | Jannik Sinner si è qualificato per le semifinali battendo in tre set il kazako Alexander Bublik, 6-1, 7-5, 6-0. Il prossimo avversario a Parigi del n. 1 del mondo sarà uno tra Djokovic o Zverev, che si affronteranno stasera. #ANSA https://ow.ly/ Tweet live su X