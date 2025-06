Roland Garros Sinner schiacciasassi | batte Bublik ed è in semifinale

Jannik Sinner continua a sorprendere al Roland Garros, dimostrando di essere un vero schiacciasassi sul rosso. Dopo aver battuto senza troppi sforzi Bublik in meno di due ore, il talento italiano si prepara ad affrontare la semifinale con grande fiducia e determinazione. La sua corsa verso la gloria è ormai in pieno corso: sarà l’anno di Sinner? Rimani con noi per scoprirlo!

Continua la corsa di Jannik Sinner al Roland Garros. Il numero uno al mondo ha battuto senza particolari patemi Aleksandr Bublik in neanche due ore di gioco. Tutto facile nel primo set che si è concluso 6-1, più complesso il secondo in cui il kazako ha trovato buone soluzioni soprattutto grazie al servizio, con l’altoatesino che ha chiuso comunque sul 7-5. Nessuno scampo invece nell’ultima frazione chiusa sul 6-0 per l’italiano. Pass per la semifinale staccato, la sesta in uno slam, dove Sinner incontrerà il vincente tra Alexander Zverev e Nole Djokovic. Dall’altra parte del tabellone si giocheranno la finale Lorenzo Musetti e Carlos Alcaraz. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Roland Garros, Sinner schiacciasassi: batte Bublik ed è in semifinale

