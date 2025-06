Roland Garros Sinner e Musetti scrivono la storia | non accadeva dal 1960

Parigi si illumina di orgoglio italiano: Sinner e Musetti, protagonisti di un'impresa memorabile, hanno conquistato le semifinali di Roland Garros, riportando il nostro tennis ai vertici internazionali dopo più di mezzo secolo. Due talenti emergenti, pronti a scrivere nuove pagine di storia, dimostrano che la nostra passione per il tennis non si ferma mai. La famiglia italiana può sognare in grande: il futuro è adesso.

Parigi – Il rosso vivo della terra battuta del Roland Garros si tinge di tricolore. Jannik Sinner e Lorenzo Musetti hanno riscritto la storia del tennis italiano, approdando entrambi alle semifinali dell' Open di Francia. Un'impresa che non accadeva da oltre sessant'anni, precisamente dal lontano 1960, quando Nicola Pietrangeli e Orlando Sirola regalarono al nostro Paese un sogno che sembrava irripetibile. Oggi, invece, quel sogno è tornato realtà, e forse con contorni ancora più luminosi. Il ritorno di un'Italia protagonista. Il tennis italiano sta vivendo una nuova età dell'oro, forse la più intensa e promettente di sempre.

