Roland Garros | Sinner batte Bublik e vola in semifinale

Jannik Sinner continua a sorprendere al Roland Garros 2025: con un impressionante successo in tre set su Alexander Bublik, il talento italiano vola in semifinale, alimentando le speranze di conquistare il titolo più prestigioso del tennis mondiale. Il suo volto si apre in un sorriso di soddisfazione, mentre si prepara a sfidare il vincente tra Zverev e Djokovic. La strada verso la gloria è sempre più vicina...

AGI - Jannik Sinner vola in semifinale al Roland Garros 2025. Il numero 1 del mondo regola in tre set Alexander Bublik: 6-1 7-5 6-0, in un'ora e 49 minuti di gioco, il punteggio in favore dell'altoatesino, che in semifinale attende il vincente della sfida tra Alexander Zverev e Novak Djokovic. "Ci eravamo già affrontati altre volte, ma contro avversari del genere non sai mai cosa aspettarti. Ho cercato di essere il più continuo possibile. Le condizioni erano particolari. Mi sono scaldato con il tetto chiuso e poi è uscito il sole", ha commentato Sinner dopo la vittoria contro Alexander Bublik ai quarti di finale del Roland Garros 2025. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Roland Garros: Sinner batte Bublik e vola in semifinale

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Roland Garros 2025, definite le wild-card: l’elenco completo - In attesa del Roland Garros 2025, il prestigioso torneo parigino, l'organizzazione presieduta da Amelie Mauresmo ha svelato l'elenco delle wild card per i tornei di singolare maschile e femminile.

Segui queste discussioni su X

Dopo un’ora e 49 minuti di gioco, arriva il match point che consente a Sinner di approdare in semifinale al Roland Garros Ora affronterà uno tra Djokovic e Zverev #Tennis #RolandGarros #Sinner Tweet live su X

ROLAND GARROS | Jannik Sinner si è qualificato per le semifinali battendo in tre set il kazako Alexander Bublik, 6-1, 7-5, 6-0. Il prossimo avversario a Parigi del n. 1 del mondo sarà uno tra Djokovic o Zverev, che si affronteranno stasera. #ANSA https://ow.ly/ Tweet live su X