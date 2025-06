Roland Garros | Sinner batte Bublik e vola in semifinale dove affronterà Djokovic

Jannik Sinner conquista con determinazione la semifinale al Roland Garros 2025, superando Bublik in tre set e volando verso un duello imperdibile contro Djokovic. Con una prestazione solida e strategica, l’italiano dimostra di essere pronto a scrivere una nuova pagina di storia del tennis. La sfida tra i grandi è alle porte e tutto il mondo aspetta di vedere se Sinner continuerà a stupire.

AGI - Jannik Sinner vola in semifinale al Roland Garros 2025. Il numero 1 del mondo regola in tre set Alexander Bublik: 6-1 7-5 6-0, in un'ora e 49 minuti di gioco, il punteggio in favore dell'altoatesino. "Ci eravamo già affrontati altre volte, ma contro avversari del genere non sai mai cosa aspettarti. Ho cercato di essere il più continuo possibile. Le condizioni erano particolari. Mi sono scaldato con il tetto chiuso e poi è uscito il sole", ha commentato Sinner dopo la vittoria contro Alexander Bublik ai quarti di finale del Roland Garros 2025. "Lavoro molto sulla consistenza del gioco. In partite del genere è importante sbagliare poco. 🔗 Leggi su Agi.it