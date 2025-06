Roland Garros oggi Sinner proverà a raggiungere Musetti in semifinale

Il tennis italiano è in piena esplosione, e oggi Jannik Sinner ha l'occasione di scrivere un'altra pagina storica al Roland Garros. Dopo il trionfo di Lorenzo Musetti nei quarti, il sogno di una semifinale tutta italiana è più vivo che mai. L'incontro con Alexander Bublik non sarà solo una sfida sportiva, ma un momento di orgoglio nazionale. Riuscirà Sinner a mantenere alta l'asticella? La tensione è palpabile!

Il tennis italiano sogna in grande al Roland Garros 2025 con Sinner e Musetti. Dopo la splendida vittoria del carrarese contro Frances Tiafoe nei quarti di finale disputati ieri, oggi tutti gli occhi sono puntati sul numero uno del ranking, pronto a scendere in campo contro Alexander Bublik. Se anche l’altoatesino dovesse superare il turno, . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Roland Garros, oggi Sinner proverà a raggiungere Musetti in semifinale

Approfondisci con questi articoli

Roland Garros 2025, definite le wild-card: l’elenco completo - In attesa del Roland Garros 2025, il prestigioso torneo parigino, l'organizzazione presieduta da Amelie Mauresmo ha svelato l'elenco delle wild card per i tornei di singolare maschile e femminile.

Segui queste discussioni su X

PERCHÉ MUSETTI NON È STATO SQUALIFICATO A Schiaffo al Volo, Simone Eterno e Jacopo Lo Monaco analizzano l'episodio incriminato specificando anche cosa prevede il regolamento in queste situazioni ?? #Tennis #RolandGarros #Musetti Tweet live su X

Roland Garros 2025, strepitoso il tennis italiano: Musetti vola in semifinale. Anche Errani-Paolini proseguono il torneo https://ilfaroonline.it/2025/06/03/roland-garros-2025-strepitoso-il-tennis-italiano-musetti-vola-in-semifinale-anche-errani-paolini-proseguono- Tweet live su X

Leggo giornalisti che si strappano le vesti per Musetti Tiafoe, mentre io penso che sia stata una partita nel complesso bruttarella e va benissimo così, Muso continua a vincere pure le partite grigie, la bella notizia è questa. #tennis #rolandgarros Tweet live su X

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Sinner-Bublik oggi ai quarti del Roland Garros, a che ora gioca: orario e dove vederla in TV e streaming

Riporta fanpage.it: Sinner-Bublik è in programma oggi, mercoledì 5 giugno, al Roland Garros. Il match si disputerà sul campo Centrale Philippe Chatrier non prima delle ore 14. Ecco tutte le informazioni utili su dove ...

Sinner-Bublik oggi al Roland Garros. Musetti affronta Alcaraz in semifinale, Errani-Paolini avanti nel doppio femminile

Secondo msn.com: Sinner sfida oggi Bublik nei quarti del Roland Garros 2025, con una possibile semifinale contro Djokovic o Zverev. Musetti sfiderà Alcaraz venerdì. Errani in corsa per la finale anche nel doppio misto ...

Roland-Garros, Sinner-Bublik: orario e dove vedere la partita di oggi

Riporta telefonino.net: Terzo match in programma sul Philippe-Chatrier, dopo gli ultimi due quarti di finale del torneo singolare femminile.