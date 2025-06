roland garros jannik sinner batte alexander bublik e vola in semifinale

Un'altra vittoria stellare per Jannik Sinner a Roland Garros 2025! Con una prestazione impeccabile, l’italiano si impone su Alexander Bublik in tre set e conquista un posto nella semifinale del prestigioso torneo parigino. La sua determinazione e talento continuano a sorprendere, portandolo sempre più vicino al sogno di conquistare il titolo. Ora, l’attesa cresce: chi tra Zverev e Djokovic sfiderà Sinner nella prossima sfida?

Parigi, 4 giugno 2025 – Jannik Sinner vola in semifinale al Roland Garros 2025. Il numero 1 del mondo regola in tre set Alexander Bublik: 6-1 7-5 6-0, in un'ora e 49 minuti di gioco, il punteggio in favore dell'altoatesino, che in semifinale attende il vincente della sfida tra Alexander Zverev e Novak Djokovic. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net