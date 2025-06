Roland Garros | Djokovic batte Zverev e raggiunge Sinner in semifinale

A Roland Garros, il campo si infiamma con un match mozzafiato! Djokovic, il guerriero serbo, conquista una vittoria emozionante contro Zverev e si prepara a sfidare Sinner in semifinale. La posta in gioco è alta: chi avanzerà verso la gloria parigina? Resta con noi per vivere ogni istante di questa battaglia epica tra i giganti del tennis!

Torino, 4 giu. (LaPresse) – Novak Djokovic batte in rimonta Alex Zverev nei quarti di finale del Roland Garros e accede in semifinale, dove affronterà Jannik Sinner. Il serbo, numero 6 del ranking e del tabellone, ha superato il tedesco, terza testa di serie, in quattro set con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-2, 6-4 in 3 ore e 20 minuti. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Roland Garros: Djokovic batte Zverev e raggiunge Sinner in semifinale

Non il social media manager del Roland Garros che come complimento a Sinner dopo la vittoria contro Bublik gli dice "Super Luigi" ( IG @rolandgarros) Tweet live su X

Dopo un’ora e 49 minuti di gioco, arriva il match point che consente a Sinner di approdare in semifinale al Roland Garros Ora affronterà uno tra Djokovic e Zverev #Tennis #RolandGarros #Sinner Tweet live su X